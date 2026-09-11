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Следователями возбуждено уголовное дело по факту гибели несовершеннолетнего ребенка в результате падения с аттракциона

Следователями возбуждено уголовное дело по факту гибели несовершеннолетнего ребенка в результате падения с аттракциона

Следственным отделом по Ленинскому району города Иваново СУ СК России по Ивановской области по факту гибели ребенка в развлекательном центре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп.

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