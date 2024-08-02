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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дуайт Йорк: «Хейлунду будет сложно забивать 20 голов за сезон. Этого никогда не произойдет. У него нет X-фактора, который нужен форварду»

21-летний форвард забил 10 голов в 30 матчах прошлого сезона АПЛ. «Думаю, что Хейлунду будет очень сложно стать нападающим, забивающим 20 голов за сезон, исходя из того, что я видел.

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