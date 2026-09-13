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RT Russia

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Ушаков назвал ОАЭ «вполне приемлемой» площадкой для переговоров по Украине

Ушаков назвал ОАЭ «вполне приемлемой» площадкой для переговоров по Украине

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков назвал ОАЭ «вполне приемлемой» для российской стороны площадкой для переговоров по Украине.

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