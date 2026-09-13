Ушаков назвал ОАЭ «вполне приемлемой» площадкой для переговоров по Украине

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков назвал ОАЭ «вполне приемлемой» для российской стороны площадкой для переговоров по Украине.
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