«Выдают по капле в день»: почему западные лидеры зачастили с визитами в Киев

В последнее время западные политики стали все чаще приезжать с официальным визитом в Киев. Например, к десятой годовщине Евромайдана в столицу Украины прибыли глава Евросовета Шарль Мишель, президент Молдавии Майя Санду, министр обороны Германии Борис Писториус, шеф Пентагона Ллойд Остин.
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