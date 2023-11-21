«Выдают по капле в день»: почему западные лидеры зачастили с визитами в Киев

В последнее время западные политики стали все чаще приезжать с официальным визитом в Киев. Например, к десятой годовщине Евромайдана в столицу Украины прибыли глава Евросовета Шарль Мишель, президент Молдавии Майя Санду, министр обороны Германии Борис Писториус, шеф Пентагона Ллойд Остин.