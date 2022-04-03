Страна и люди

9 257 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Еньшин
    После революции 1917 года власть в России называли большевицко-жидовской, из-за большого количества евреев в правител...Переоценка патрио...
  • Александр Рыбин
    Нет предела пшековскому дебелизму!Польша готова раз...
  • Роза Семиренко
    Молодец Ванечка!!!«Спасибо тебе Укр...

ТИХО КРИЧАЛИ: НА УКРАИНЕ ОБЪЯВИЛИ ОХОТУ НА РУСОФОБОВ

ТИХО КРИЧАЛИ: НА УКРАИНЕ ОБЪЯВИЛИ ОХОТУ НА РУСОФОБОВ

ФОТО: KOMSOMOLSKAYA PRAVDA / GLOBALLOOKPRESS, ALEXEY LESIK / SHUTTERSTOCK.COM АНТОН ПЛОТНИКОВ Большинство "варягов" развлекательного цеха, кормившихся на подрядах и собиравших стадионы фанатов в русских городах, сейчас оказались никому не нужны.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх