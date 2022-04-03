ТИХО КРИЧАЛИ: НА УКРАИНЕ ОБЪЯВИЛИ ОХОТУ НА РУСОФОБОВ

Страна и люди

ФОТО: KOMSOMOLSKAYA PRAVDA / GLOBALLOOKPRESS, ALEXEY LESIK / SHUTTERSTOCK.COM АНТОН ПЛОТНИКОВ Большинство "варягов" развлекательного цеха, кормившихся на подрядах и собиравших стадионы фанатов в русских городах, сейчас оказались никому не нужны.