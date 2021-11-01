Китайский рынок в период пандемии: что происходит на самой большой барахолке края

Китайский рынок Уссурийска уже давно и прочно вошел в историю как легенда Приморского края. Сюда за товаром и просто за "экзотикой" приезжали жители страны.
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