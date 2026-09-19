В России стартовали продажи обновлённого Volkswagen Talagon второго поколения

Российские дилеры начали продажи обновлённого Volkswagen Talagon второго поколения. Кроссоверы модельного 2026 года уже доступны в нескольких крупных московских автосалонах, при этом цены на автомобили стартуют примерно от 6,2 миллиона рублей, сообщает Autonews.
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