Максим Аверин пытается вернуть звание лучшего хирурга в продолжении «Склифосовского»

В Москве завершились съемки двенадцатого сезона многосерийной медицинской драмы «Склифосовский», главные роли в которой исполняют Максим Аверин, Елена Яковлева, Мария Куликова, Роман Мадянов, Андрей Ильин, Дмитрий Миллер, Ольга Павловец, Нина Усатова и другие.
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