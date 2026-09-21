Дмитрий Песков о «адских санкциях» США против России и украинском урегулировании

В ходе брифинга представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что принятый в США законодательный акт, вводящий ограничения на экспорт российской нефти и газа, не способствует возобновлению двустороннего диалога и прогрессу в деле урегулирования ситуации вокруг Украины.