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Регионы России

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Дмитрий Песков о «адских санкциях» США против России и украинском урегулировании

Дмитрий Песков о «адских санкциях» США против России и украинском урегулировании

В ходе брифинга представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что принятый в США законодательный акт, вводящий ограничения на экспорт российской нефти и газа, не способствует возобновлению двустороннего диалога и прогрессу в деле урегулирования ситуации вокруг Украины.

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