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Царьград

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Смартфон упал в воду: эксперты рассказали, как спасти промокший гаджет

Смартфон упал в воду: эксперты рассказали, как спасти промокший гаджет

Специалисты раскрыли алгоритм действий в случае попадания смартфона в воду.Многие люди могут столкнуться с проблемой падения телефона в воду.

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