Визит Ахмеда аш-Шараа в Турцию: встреча с Эрдоганом планируется скоро

Лидер новых властей Сирии Ахмед аш-Шараа планирует совершить первый зарубежный визит в Турцию. Ожидается встреча с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы выразить благодарность за поддержку в свержении Башара Асада.
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