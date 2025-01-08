Визит Ахмеда аш-Шараа в Турцию: встреча с Эрдоганом планируется скоро

Лидер новых властей Сирии Ахмед аш-Шараа планирует совершить первый зарубежный визит в Турцию. Ожидается встреча с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы выразить благодарность за поддержку в свержении Башара Асада.