Подросткам запретят самостоятельно открывать электронные кошельки

Центробанк и Минцифры предлагают ограничить несовершеннолетним регистрацию электронных кошельков (электронных средств платежа — ЭСП) в рамках третьего пакета поправок к закону о борьбе с кибермошенничеством («Антифрод 3.
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