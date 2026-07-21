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Подросткам запретят самостоятельно открывать электронные кошельки

Подросткам запретят самостоятельно открывать электронные кошельки

Центробанк и Минцифры предлагают ограничить несовершеннолетним регистрацию электронных кошельков (электронных средств платежа — ЭСП) в рамках третьего пакета поправок к закону о борьбе с кибермошенничеством («Антифрод 3.

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