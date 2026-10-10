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Царьград

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Ученые ВНИРО: медузы-корнероты оккупировали устье Кубани

Ученые ВНИРО: медузы-корнероты оккупировали устье Кубани

Устье реки Кубань в Темрюкском районе стало единственным местом массового скопления корнеротов по итогам мониторинга Азовского моря, проведённого ВНИРО с 21 сентября по 2 октября.

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