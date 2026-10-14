Ночь, тишина, тепло постели — и вдруг снова этот внутренний сигнал, который заставляет подниматься. Если такое происходит регулярно, то со временем это перестаёт быть просто неудобством и превращается в настоящий источник тревоги.
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