Закон, порядок, государство

723 подписчика

Для всех родившихся с 1952 по 2002 год. Россиянам заготовили специальную выплату в 20 000 рублей

Для всех родившихся с 1952 по 2002 год. Россиянам заготовили специальную выплату в 20 000 рублей

Миллионам россиян рассказали о специальной денежной выплате. Новые деньги в размере 20 000 рублей можно получить в январе месяце, и положены они гражданам, которые родились с 1952 по 2002 год.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх