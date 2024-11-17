Трюдо заявил, что завершение конфликта на Украине требует взаимодействия. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил об этом журналистам в ответ на просьбу прокомментировать телефонную беседу канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным.
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