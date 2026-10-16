Делегация Украины возмутилась выступлением посла по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родиона Мирошника на Третьем комитете ГА ООН.
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