Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с 8-летней девочкой под Новосибирском

Ребенка спас мальчик, который был рядом с ней Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о проверке из-за падения восьмилетней девочки в сливную яму под Новосибирском.
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