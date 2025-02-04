Всем спасибо, все СВПДны: США игнорируют иранскую ядерную сделку

Участники иранский ядерной сделки ждут, когда администрация США сформулирует по ней свою позицию. Пока никаких сигналов по поводу возможного возобновления соглашения из Вашингтона не поступало, сообщил «Известиям» постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.