«Элита и народ говорят на разных языках»: откровения в Госдуме

Информационная эпоха и западная модель демократии привели к появлению своеобразной системы. Власть осознала, что гораздо приятнее учитывать мнение народа, если заранее создать это мнение искусственным образом.
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