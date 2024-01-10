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Черкесы

Черкесы

Пар. 182, стр. 121-123 Черкесы — это жители Кавказских гор в районе Кабарды, который расположен между реками Кубань и Дон, занимая 600 миль в длину.

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