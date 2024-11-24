Цензура в Европе крепчает: почём свобода «свободной прессы»?

Помните, как в середине августа польский еженедельник Do Rzeczy схватился за голову: в ЕС вводят тотальную цензуру политически нежелательного для Брюсселя содержания! «Странам ЕС, в том числе Польше, следует ожидать введения тотальной цензуры в интернете», – писало издание, имея в виду, что в Евросоюзе принят Закон о цифровых услугах, главной целью которого является цензура политически нежелательного содержания.