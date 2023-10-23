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Губернатор Подмосковья назвал ключевые векторы партнерства с Китаем

Губернатор Подмосковья назвал ключевые векторы партнерства с Китаем

Подмосковная делегация посетила с рабочим визитом Китай на прошлой неделе. Стратегическая цель поездки, по словам губернатора Андрея Воробьева, — достигнуть договоренностей в автопроме, логистике и образовании.

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