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Дед Пике: «Барса» – это одно, а люди там – это другое. Не такого завершения карьеры мы ждали – оно было вынужденным»

Дедушка Жерара Пике высказался об уходе защитника из «Барселоны». – Мы испытали очень много эмоций. Сейчас мы чувствуем очень большую грусть.

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