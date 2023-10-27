Что нельзя делать в праздник иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» 28 октября, в чем помогает молитва Олеся Натаго28 октября православная церковь отметит праздник иконы Богородица «Спорительница хлебов».
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