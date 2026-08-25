«Эффект домино»: как нехватка школьных учителей химии грозит обернуться нехваткой врачей в Забайкалье

Руководитель Комиссии по здравоохранению, физической культуре и здоровому образу жизни Общественной палаты Забайкальского края Виктор Дударев 24 августа предупредил о риске, который на первый взгляд может показаться неочевидным: нехватка профильных учителей химии в школах региона способна в перспективе усугубить и без того непростую ситуацию с врачебными кадрами.
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