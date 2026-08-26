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Жизнь на освобожденных территориях 26 августа (обновляется)

Жизнь на освобожденных территориях 26 августа (обновляется)

Источник фото: Telegram-канал «Таврия. Новости Херсонской области» 16:36 В Мелитополе и Бердянске с 1 сентября снизится стоимость проезда в автобусах Стоимость проезда снизится на 8 рублей для всех пассажиров, использующих бесконтактную оплату картой «Мир», загруженной в смартфон.

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