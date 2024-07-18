Мочевая кислота в крови повышена: причины, симптомы, лечение и питание

Что значит повышенная мочевая кислота в крови Как рассказала врач-ревматолог Светлана Садовникова, мочевая кислота образуется главным образом у нас в печени и содержится в плазме крови в виде солей натрия.
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