В двух многоэтажках Советского района Астрахани отключат газ

Почти до полутора суток. ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» информирует, что в связи с проведением АО «Астраханьгазсервис» ремонтных работ на газораспределительной сети низкого давления с 08:00 1 ноября по 17:00 2 ноября будет прекращена подача газа по адресам: ул.