Обанкротился крупнейший британский производитель «молочных суррогатов»

Крупнейшая британская компания производитель молочных суррогатов из фундука, миндаля и кокосового молока Innocent Drinks объявила, что прекращает выработку всего ассортимента безмолочных напитков, – сообщает 22 марта сетевое издание Agriland.
Крупнейшая британская компания производитель молочных суррогатов из фундука, миндаля и кокосового молока Innocent Drinks объявила, что прекращает выработку всего ассортимента безмолочных напитков, – сообщает 22 марта сетевое издание Agriland.
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