В Тегеране назвали виновных в терактах

Министр обороны Исламской Республики Иран Мохаммад Реза Аштиани на встрече с Сергеем Шойгу в Астане сообщил, что теракты в России и Иране являются результатом поддержки террористических группировок со стороны США.
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