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ИА Регнум

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Лавров пояснил, при каких условиях Россия возобновит работу Арктического совета

Лавров пояснил, при каких условиях Россия возобновит работу Арктического совета

Российская сторона готова к возобновлению полноценной работы Арктического совета, если другие страны будут учитывать интересы всех участников.

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