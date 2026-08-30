Лавров пояснил, при каких условиях Россия возобновит работу Арктического совета

Российская сторона готова к возобновлению полноценной работы Арктического совета, если другие страны будут учитывать интересы всех участников.
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