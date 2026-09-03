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Битва за Ормуз: стратегия США и ответные меры Тегерана

Битва за Ормуз: стратегия США и ответные меры Тегерана

Президент США Дональд Трамп сделал сразу несколько громких заявлений насчет Ирана. Он заявил, что у США достаточно боеприпасов для войны с Ираном, и пообещал вернуть деньги, которые при предыдущей администрации были потрачены на военную помощь Украине и некоторым странам НАТО.

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