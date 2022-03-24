Власти Крыма обсудили на совещании развитие Ялты

Глава Крыма Сергей Аксёнов провел совещание о проблемных вопросах муниципального образования городской округ Ялта и дал администрации города 30 дней на устранение замечаний, полученных по итогам выездной работы, полученных по итогам выездной работы.
Глава Крыма Сергей Аксёнов провел совещание о проблемных вопросах муниципального образования городской округ Ялта и дал администрации города 30 дней на устранение замечаний, полученных по итогам выездной работы, полученных по итогам выездной работы.
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