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Власти Крыма обсудили на совещании развитие Ялты

Глава Крыма Сергей Аксёнов провел совещание о проблемных вопросах муниципального образования городской округ Ялта и дал администрации города 30 дней на устранение замечаний, полученных по итогам выездной работы, полученных по итогам выездной работы.

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