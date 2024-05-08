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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Бавария» Тухеля взяла 1 трофей из 7 возможных

Сегодня команда лишалась шанса на титул в Лиге чемпионов, проиграв «Реалу» по сумме двух полуфинальных матчей (общей счет – 3:4).

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