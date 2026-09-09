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В России вводится новый механизм ввоза незарегистрированных лекарств

В России вводится новый механизм ввоза незарегистрированных лекарств

В России готовится новый порядок ввоза незарегистрированных лекарственных препаратов. Одно из ключевых изменений коснется лекарств, которые используются при производстве медицинских изделий: вместо заключения Минздрава производителям потребуется получить подтверждение цели ввоза от Росздравнадзора.

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