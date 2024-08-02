Африканский просчет ЦРУ, последствия которого трудно даже представить

В последние дни усиленно обсуждается ситуация вокруг африканского ЧП в нашем славном оркестре. При этом забавляют заголовки типа: " В Африке разбит российский оркестр" или "Огромные потери оркестрантов, попавших в засаду".
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