Аттестация РЖД имени Якунина? Железнодорожники беспокоятся, что новые-старые правила проверки знаний ПТЭ ударят по безопасности ЖД

В середине весны в редакцию Vgudok обратился неравнодушный читатель с просьбой заострить внимание отрасли в целом и руководства ОАО «РЖД» в частности на нюансах проведения аттестации железнодорожников на знание правил технической эксплуатации ЖД России.
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