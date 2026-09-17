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Крымский турбизнес получит дополнительные федеральные субсидии

Крымский турбизнес получит дополнительные федеральные субсидии

Объявлен дополнительный отбор заявок, сообщили в Минкурортов РК. «Размер поддержки составит три минимальных размера оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника организации.

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