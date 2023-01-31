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Как связать зайца амигуруми крючком: основы техники + 2 схемы с описанием

Как связать зайца амигуруми крючком: основы техники + 2 схемы с описанием

Если вы ещё не пробовали амигуруми, этот мастер-класс поможет вам! Тут есть всё, что нужно знать новичку, а для тренировки — заяц крючком, схема и описание: можно попробовать связать простых зайчиков.

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