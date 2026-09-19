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Царьград

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За 3 млн рублей Максим Галкин* смог избавиться от Пугачёвой

За 3 млн рублей Максим Галкин* смог избавиться от Пугачёвой

Пока Алла Пугачёва восстанавливается после тяжёлой травмы, Максим Галкин* устроил себе недельный отдых в Рио-де-Жанейро — с личным рилсмейкером и полуголыми фото.

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