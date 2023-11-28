В Вельске планируют передать здание Дома культуры православной церкви

Администрация Вельского района подписала новое мировое соглашение о передаче памятника культуры — здания бывшего Преображенского собора, в котором сейчас располагается районный Дом культуры, православной церкви.
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