Рыцари миннезанга: известные и не очень Вот так это было: едешь себе на коне и поёшь, а слуга позади идёт и тащит лютню и прочие пожитки.
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Рыцари миннезанга: известные и не очень Вот так это было: едешь себе на коне и поёшь, а слуга позади идёт и тащит лютню и прочие пожитки.
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