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Собянин: в Нижегородском районе будет построен офисно-деловой центр

Собянин: в Нижегородском районе будет построен офисно-деловой центр

Одобрен проект по строительству объекта общественно-деловой инфраструктуры в Нижегородском районе. Проект финансируется за счет частных инвестиций в рамках городской инициативы по стимулированию создания новых рабочих мест.

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