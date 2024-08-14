Собянин: в Нижегородском районе будет построен офисно-деловой центр

Одобрен проект по строительству объекта общественно-деловой инфраструктуры в Нижегородском районе. Проект финансируется за счет частных инвестиций в рамках городской инициативы по стимулированию создания новых рабочих мест.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии