Президент Путин рассказал, как сажал картошку

МОСКВА, 27 мая, ФедералПресс. Лидер РФ Владимир Путин рассказал о состоянии агросектора в России. Представитель власти также поделился своими воспоминаниями из детства, когда сажал картофель вместе с родителями.
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