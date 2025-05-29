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Раскрыт размер фиксированной пенсионной выплаты в 2025 году

Раскрыт размер фиксированной пенсионной выплаты в 2025 году

Размер фиксированной пенсионной выплаты в России в 2025 году составляет 8907,7 рубля, раскрыла в беседе с РИА Новости сенатор Ольга Епифанова.

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