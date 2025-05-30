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Русская весна

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В России объявили о разработке лекарств против старения

В России объявили о разработке лекарств против старения

Ученые в России в 2028–2030 годах планируют получить и внедрить лекарственные препараты, восстанавливающие стареющие клетки, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия».

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