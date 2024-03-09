Василий Уткин обозвал Вяльбе за слова о причинах завала лыжниц на Спартакиаде

Спортивный комментатор и журналист Василий Уткин жёстко прокомментировал президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе на то, как она отреагировала на завал на лыжной гонке на Спартакиаде в Сочи.
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