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Василий Уткин обозвал Вяльбе за слова о причинах завала лыжниц на Спартакиаде

Василий Уткин обозвал Вяльбе за слова о причинах завала лыжниц на Спартакиаде

Спортивный комментатор и журналист Василий Уткин жёстко прокомментировал президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе на то, как она отреагировала на завал на лыжной гонке на Спартакиаде в Сочи.

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