Главком Сухопутных войск ВСУ Драпатый подал в отставку

Генерал Михаил Драпатый, назначенный на должность главнокомандующего Сухопутных войск Украины в ноябре прошлого года, подал в отставку, поскольку «не смог в полной мере обеспечить исполнение своих приказов».
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