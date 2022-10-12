Люди, которые развязывают целлофановые пакетики, вместо того, чтобы рвать их, в сумме теряют 2-3 года жизни

— Время — это лишь субъективное восприятие реальности. Ведь часы, по сути, измеряют сами себя. Показания часов можно объективно сравнивать только с другими часами…— Молодой человек, я вам ещё раз повторяю: «Водку после 22:00 мы не продаём!».